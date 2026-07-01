La Nuit des Étoiles 2026, École municipale d’Astronomie, Alès
vendredi 14 août 2026 · École municipale d’Astronomie · Alès
Informations pratiques
La Nuit des Étoiles 2026 Vendredi 14 août, 21h00 École municipale d’Astronomie Gard
Gratuit sauf séance de planétarium au tarif unique de 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
LA GRANDE NUIT DES ÉTOILES
Le vendredi 14 août à partir de 21h, à l’École Municipale d’Astronomie du Pôle culturel et scientifique d’Alès.
Au programme :
- conférence, (inscription part Teléphone 0466562470
- animations et ateliers,
- observation du ciel au télescope avec l’association L’Étoile Cévenole,
- visite de l’exposition et de l’observatoire (sur inscription et sous condition d’accès au site),
- séance de planétarium (inscriptions en ligne : https://ecoleastro.ales.fr/?uid=66265046 )
Tarif planétarium : 3€ – le reste des activités est gratuit.
École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=66265046 »}] [{« link »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=66265046 »}]
observations et découvertes du Ciel nocturne ciel étoilé découverte
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