La Nuit des Étoiles 2026, École municipale d’Astronomie, Alès

Informations pratiques

La Nuit des Étoiles 2026 Vendredi 14 août, 21h00 École municipale d’Astronomie Gard

Gratuit sauf séance de planétarium au tarif unique de 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00

LA GRANDE NUIT DES ÉTOILES

Le vendredi 14 août à partir de 21h, à l’École Municipale d’Astronomie du Pôle culturel et scientifique d’Alès.

Au programme :

conférence, (inscription part Teléphone 0466562470

animations et ateliers,

observation du ciel au télescope avec l’association L’Étoile Cévenole,

visite de l’exposition et de l’observatoire (sur inscription et sous condition d’accès au site),

séance de planétarium (inscriptions en ligne : https://ecoleastro.ales.fr/?uid=66265046 )

Tarif planétarium : 3€ – le reste des activités est gratuit.

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=66265046 »}] [{« link »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=66265046 »}]

observations et découvertes du Ciel nocturne ciel étoilé découverte