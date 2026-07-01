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Toro piscine, Arènes du Tempéras, Alès

mardi 18 août 2026 · Arènes du Tempéras · Alès

Toro piscine, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Arènes du Tempéras
Adresse
Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit jusqu’à 5 ans / 5 € pour les 5-10 ans / 8 € pour les +10 ans

Toro piscine Mardi 18 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit jusqu’à 5 ans / 5 € pour les 5-10 ans / 8 € pour les +10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T22:00:00+02:00

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Organisé par l’oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard.

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