Toro piscine, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Toro piscine Mardi 18 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit jusqu’à 5 ans / 5 € pour les 5-10 ans / 8 € pour les +10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T22:00:00+02:00

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Organisé par l’oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard.