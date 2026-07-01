AGENDA · Alès
Toro piscine, Arènes du Tempéras, Alès
mardi 18 août 2026 · Arènes du Tempéras · Alès
Informations pratiques
Toro piscine Mardi 18 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard
Gratuit jusqu’à 5 ans / 5 € pour les 5-10 ans / 8 € pour les +10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T22:00:00+02:00
Billetterie sur place.
Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Organisé par l’oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard.
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