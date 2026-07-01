Finale du Challenge de l’humour, Espace Alès-Cazot, Alès

Informations pratiques

Finale du Challenge de l’humour Mardi 18 août, 21h00 Espace Alès-Cazot Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00

Ce challenge ouvert à tous à partir de 16 ans est l’occasion pour des artistes locaux de monter sur scène et de montrer leurs talents comiques.

La finale des nouveaux talents du rire est présentée par Jean-Lou Chaffre.

Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Une soirée exceptionnelle où les rires du public donneront la chance à l’humour.