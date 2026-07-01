AGENDA · Alès
Finale du Challenge de l’humour, Espace Alès-Cazot, Alès
mardi 18 août 2026 · Espace Alès-Cazot · Alès
Informations pratiques
Finale du Challenge de l’humour Mardi 18 août, 21h00 Espace Alès-Cazot Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00
Ce challenge ouvert à tous à partir de 16 ans est l’occasion pour des artistes locaux de monter sur scène et de montrer leurs talents comiques.
La finale des nouveaux talents du rire est présentée par Jean-Lou Chaffre.
Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Une soirée exceptionnelle où les rires du public donneront la chance à l’humour.
À voir aussi à Alès (Gard)
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