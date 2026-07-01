Concert Classic’Alès – Duo Movere, Temple d’Alès, Alès

Informations pratiques

Concert Classic’Alès – Duo Movere Mercredi 19 août, 20h30 Temple d’Alès Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T21:30:00+02:00

Issus d’horizons différents – opéra pour l’une, jazz et classique pour l’autre – ils partagent une vision commune et revisitent répertoire classique et musiques françaises et actuelles.

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Le Duo Movere est né à Berlin de la rencontre entre la mezzosoprano Éloïse Cénac-Morthé et le pianiste Nicolas Mialocq.