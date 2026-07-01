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Concert Classic’Alès – Duo Movere, Temple d’Alès, Alès

mercredi 19 août 2026 · Temple d'Alès · Alès

Concert Classic’Alès – Duo Movere, Temple d’Alès, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Temple d'Alès
Adresse
Place du Temple, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert Classic’Alès – Duo Movere Mercredi 19 août, 20h30 Temple d’Alès Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T21:30:00+02:00

Issus d’horizons différents – opéra pour l’une, jazz et classique pour l’autre – ils partagent une vision commune et revisitent répertoire classique et musiques françaises et actuelles.

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Le Duo Movere est né à Berlin de la rencontre entre la mezzosoprano Éloïse Cénac-Morthé et le pianiste Nicolas Mialocq.

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