AGENDA · Alès
Concert Classic’Alès – Duo Movere, Temple d’Alès, Alès
mercredi 19 août 2026 · Temple d'Alès · Alès
Informations pratiques
Concert Classic’Alès – Duo Movere Mercredi 19 août, 20h30 Temple d’Alès Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T20:30:00+02:00 – 2026-08-19T21:30:00+02:00
Issus d’horizons différents – opéra pour l’une, jazz et classique pour l’autre – ils partagent une vision commune et revisitent répertoire classique et musiques françaises et actuelles.
Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Le Duo Movere est né à Berlin de la rencontre entre la mezzosoprano Éloïse Cénac-Morthé et le pianiste Nicolas Mialocq.
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