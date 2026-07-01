Concert années 80, Place de l’Hôtel de Ville d’Alès, Alès

Informations pratiques

Concert années 80 Samedi 15 août, 20h00 Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T20:00:00+02:00 – 2026-08-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-15T20:00:00+02:00 – 2026-08-15T23:59:00+02:00

La ville d’Alès, en partenariat avec Platine 45 Radio, organise une soirée nostalgie années 80 avec la participation de Philippe Cataldo (Les Divas du Dancing), Christian de Raft (Yaka Dansé), Patsy (Liverpool), Kazéro (Thaï Na Na), Joniece Jamison (Joue Pas avec François Feldman, ex-choriste de Eurythmics), et Pedro Castano de Los Del Rio (les 30 ans de la Macarena).

Dj Enzo, de Platine 45, la Radio d’Alès, assurera l’after avec les plus gros tubes de ces années.

Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Plus de 2h de show avec les artistes du Top 50.