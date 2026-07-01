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Rassemblement de voitures anciennes, Boulevard Louis Blanc, Alès

samedi 15 août 2026 · Boulevard Louis Blanc · Alès

Rassemblement de voitures anciennes, Boulevard Louis Blanc, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Boulevard Louis Blanc
Adresse
30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Rassemblement de voitures anciennes Samedi 15 août, 15h00 Boulevard Louis Blanc Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T15:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T15:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00

Un rendez-vous convivial pour amateurs de belles carrosseries, organisé par l’association Cévennes & Cars.

Boulevard Louis Blanc 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Venez découvrir des voitures d’exception venues d’une autre époque et échanger avec des passionnés de mécanique.

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