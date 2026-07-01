Rassemblement de voitures anciennes, Boulevard Louis Blanc, Alès

Informations pratiques

Rassemblement de voitures anciennes Samedi 15 août, 15h00 Boulevard Louis Blanc Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T15:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T15:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00

Un rendez-vous convivial pour amateurs de belles carrosseries, organisé par l’association Cévennes & Cars.

Boulevard Louis Blanc 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Venez découvrir des voitures d’exception venues d’une autre époque et échanger avec des passionnés de mécanique.