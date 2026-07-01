AGENDA · Alès
Rassemblement de voitures anciennes, Boulevard Louis Blanc, Alès
samedi 15 août 2026 · Boulevard Louis Blanc · Alès
Informations pratiques
Rassemblement de voitures anciennes Samedi 15 août, 15h00 Boulevard Louis Blanc Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T15:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T15:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00
Un rendez-vous convivial pour amateurs de belles carrosseries, organisé par l’association Cévennes & Cars.
Boulevard Louis Blanc 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Venez découvrir des voitures d’exception venues d’une autre époque et échanger avec des passionnés de mécanique.
À voir aussi à Alès (Gard)
- Stage “théâtre et chant”, Espace André Chamson, Alès 6 juillet 2026
- La figue, une espèce fruitière généreuse et attachante, Les Terrasses du Bosquet, Alès 7 juillet 2026
- Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès 7 juillet 2026
- Toro piscine, Arènes du Tempéras, Alès 8 juillet 2026
- Concert de Vincent Niclo, Jardins du Bosquet, Alès 9 juillet 2026