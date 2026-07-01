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Concert « Fury Road », Parc de la Tour Vieille, Alès

vendredi 14 août 2026 · Parc de la Tour Vieille · Alès

Concert « Fury Road », Parc de la Tour Vieille, Alès

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Parc de la Tour Vieille
Adresse
Chemin de la Tour Vieille, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Concert « Fury Road » Vendredi 14 août, 20h00 Parc de la Tour Vieille Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T21:30:00+02:00

Chaque accord, chaque mélodie, chaque parole est une étape sur cette route infinie, où la destination n’est pas seulement un lieu, mais une expérience partagée avec le public.

Parc de la Tour Vieille Chemin de la Tour Vieille, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Fury Road est bien plus qu’un groupe de pop rock ! C’est un voyage sonore, une quête de liberté et d’émotions brutes.

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