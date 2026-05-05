Après-midi bar à jeux BFM Centre-ville Limoges
Après-midi bar à jeux BFM Centre-ville Limoges mercredi 20 mai 2026.
Limoges
Après-midi bar à jeux
BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
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BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English : Après-midi bar à jeux
L’événement Après-midi bar à jeux Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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