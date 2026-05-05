Après-midi bar à jeux BFM Centre-ville Limoges

Limoges

Après-midi bar à jeux

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 13:30:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Info Jeunes vous attend avec l’équipe de la BFM pour une après-midi jeux de société et animations sur le thème du voyage et de l’évasion ! Connaissez-vous les légendes, spécialités et faits étonnants des pays européens ? Au programme quiz de culture générale, jeux de société, puzzles et petites surprises à gagner avec une boisson soft offerte ! .

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Après-midi bar à jeux

L’événement Après-midi bar à jeux Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole