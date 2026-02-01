Aprés-midi couture Montfaucon-en-Velay
Aprés-midi couture Montfaucon-en-Velay jeudi 26 février 2026.
Aprés-midi couture
Fripénous Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Venez créer votre pochette. Apportez votre machine . Venez avec vos tissus et matériel nécessaire. Sur réservation .
.
Fripénous Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and create your own pouch. Bring your machine. Bring your fabrics and materials. On reservation .
L’événement Aprés-midi couture Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-19 par Haut Pays du Velay Tourisme