Aprés-midi couture Montfaucon-en-Velay

Aprés-midi couture

Fripénous Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Venez créer votre pochette. Apportez votre machine . Venez avec vos tissus et matériel nécessaire. Sur réservation .

Fripénous Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Come and create your own pouch. Bring your machine. Bring your fabrics and materials. On reservation .

