Montfaucon-en-Velay

Tissons vos souvenirs!

Place du Marché Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Lors du marché; partagez vos souvenirs et ils seront tissés entre eux dans une œuvre collective. Vous pourrez découvrir le métier à tisser SAORI et apprendre à l’utiliser.

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Place du Marché Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

At the market, share your memories and they will be woven together in a collective work of art. Discover the SAORI loom and learn how to use it.

L’événement Tissons vos souvenirs! Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme