Tissons vos souvenirs! Montfaucon-en-Velay
Tissons vos souvenirs! Montfaucon-en-Velay mercredi 20 mai 2026.
Montfaucon-en-Velay
Tissons vos souvenirs!
Place du Marché Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Lors du marché; partagez vos souvenirs et ils seront tissés entre eux dans une œuvre collective. Vous pourrez découvrir le métier à tisser SAORI et apprendre à l’utiliser.
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Place du Marché Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
At the market, share your memories and they will be woven together in a collective work of art. Discover the SAORI loom and learn how to use it.
L’événement Tissons vos souvenirs! Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme