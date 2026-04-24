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Tissons vos souvenirs! Montfaucon-en-Velay

Tissons vos souvenirs! Montfaucon-en-Velay mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 43290 Montfaucon-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif :

Montfaucon-en-Velay

Tissons vos souvenirs!

Place du Marché Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Lors du marché; partagez vos souvenirs et ils seront tissés entre eux dans une œuvre collective. Vous pourrez découvrir le métier à tisser SAORI et apprendre à l’utiliser.
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Place du Marché Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

At the market, share your memories and they will be woven together in a collective work of art. Discover the SAORI loom and learn how to use it.

L’événement Tissons vos souvenirs! Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme

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