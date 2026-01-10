Randonnée pédestre et VTT Montfaucon-en-Velay

Randonnée pédestre et VTT

Gymnase Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-05-25 07:30:00

fin : 2026-05-25 14:30:00

2026-05-25

Venez participer à une journée sportive et conviviale organisée par l’association des donneurs de sang bénévoles de Montfaucon-Dunières ! Que vous soyez amateur de randonnée ou passionné de VTT. Randonnée pédestre 8, 14 ou 22 km VTT 15, 33 ou 50 km

Gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Come and take part in a fun and sporting day organized by the Montfaucon-Dunières voluntary blood donor association! Whether you’re a hiker or a mountain biker. Hiking: 8, 14 or 22 km Mountain biking: 15, 33 or 50 km

