Montfaucon-en-Velay

Initiation Karting

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

organisé par le Club des Jeunes

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Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

organized by the Club des Jeunes

L’événement Initiation Karting Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme