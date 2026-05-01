Montfaucon-en-Velay

Pédalons et chantons pour la paix

salle Renaissance Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Un reportage en chansons sur une aventure humaine, un film de Christian Plévy et Bernard Peyrol.

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salle Renaissance Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Christian Plévy and Bernard Peyrol’s film features a human adventure in song.

L’événement Pédalons et chantons pour la paix Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-02 par Haut Pays du Velay Tourisme