Repas foire du 1er mai Montfaucon-en-Velay
Repas foire du 1er mai Montfaucon-en-Velay vendredi 1 mai 2026.
Montfaucon-en-Velay
Repas foire du 1er mai
salle des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01 20:00:00
Date(s) :
2026-05-01
.
salle des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
L’événement Repas foire du 1er mai Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme
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