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Repas foire du 1er mai Montfaucon-en-Velay

Repas foire du 1er mai Montfaucon-en-Velay vendredi 1 mai 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 43290 Montfaucon-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Montfaucon-en-Velay

Repas foire du 1er mai

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01 20:00:00

Date(s) :
2026-05-01

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salle des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

L’événement Repas foire du 1er mai Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme

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