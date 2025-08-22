Circuit thématique légendes et patrimoine Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Circuit thématique légendes et patrimoine

Circuit thématique légendes et patrimoine Avennue de la Gare 43290 Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Balade à la découverte du passé et des légendes de la commune. Sentier ludique, agrémenté de panneaux explicatifs sur la Galoche, les tableaux flamands, les Monts volcaniques, St Jean François Régis, mairie et l’église …

https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ +33 4 71 59 95 73

Walk to discover the past and the legends of the town. Fun trail, with explanatory panels on the Galoche, the Flemish paintings, the Volcanic Mounts, St Jean François Régis, the town hall and the church…

Spaziergang zur Entdeckung der Vergangenheit und der Legenden der Gemeinde. Spielerischer Pfad mit Schautafeln über die Galoche, die flämischen Gemälde, die Vulkanberge, St Jean François Régis, das Rathaus und die Kirche …

Una passeggiata alla scoperta del passato e delle leggende del villaggio. Percorso divertente, con pannelli esplicativi sulle Galoche, i dipinti fiamminghi, le Montagne Vulcaniche, St Jean François Régis, il municipio e la chiesa…

Camina para descubrir el pasado y las leyendas del pueblo. Recorrido lúdico, con paneles explicativos sobre la Galoche, las pinturas flamencas, la Montaña Volcánica, St Jean François Régis, el ayuntamiento y la iglesia…

