Foire des Râteaux Montfaucon-en-Velay
Foire des Râteaux Montfaucon-en-Velay vendredi 1 mai 2026.
Foire des Râteaux
Rue des Grands Fossés Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Venez découvrir toute la journée les stands commerciaux et artisanaux dans les rues de la commune. Une journée festive à partager en famille !
.
Rue des Grands Fossés Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the commercial and craft stalls in the streets of the town all day long. A festive day to share with the whole family!
L’événement Foire des Râteaux Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-26 par Haut Pays du Velay Tourisme