Foire des Râteaux Montfaucon-en-Velay

Foire des Râteaux

Rue des Grands Fossés Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Venez découvrir toute la journée les stands commerciaux et artisanaux dans les rues de la commune. Une journée festive à partager en famille !

Rue des Grands Fossés Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Come and discover the commercial and craft stalls in the streets of the town all day long. A festive day to share with the whole family!

