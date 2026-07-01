Après-midi de loisirs Druyes-les-Belles-Fontaines
jeudi 23 juillet 2026 · Druyes-les-Belles-Fontaines
Informations pratiques
Druyes-les-Belles-Fontaines
Après-midi de loisirs
Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Après-midi de loisirs à la salle des fêtes de Druyes-les-Belles-Fontaines, venez passer un agréable moment, des boissons et des pâtisseries vous seront servies. .
Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr
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English : Après-midi de loisirs
L’événement Après-midi de loisirs Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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