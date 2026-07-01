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AGENDA · Druyes-les-Belles-Fontaines

Après-midi de loisirs Druyes-les-Belles-Fontaines

jeudi 23 juillet 2026 · Druyes-les-Belles-Fontaines

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
Département
Yonne
Tarif

Druyes-les-Belles-Fontaines

Après-midi de loisirs

Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Après-midi de loisirs à la salle des fêtes de Druyes-les-Belles-Fontaines, venez passer un agréable moment, des boissons et des pâtisseries vous seront servies.   .

Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr

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English : Après-midi de loisirs

L’événement Après-midi de loisirs Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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