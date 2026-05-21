Après-Midi Histoires d’Art Médiathèque municipale Gramat

Gramat

Après-Midi Histoires d’Art

Médiathèque municipale 102 rue de l’atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le thème d'aujourd'hui Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle

Découvrez comment l’ouverture du Japon à l’Occident durant l’ère Meiji a profondément inspiré les artistes européens et marqué l’histoire de l’art en France

Le thème d'aujourd'hui Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle

Découvrez comment l’ouverture du Japon à l’Occident durant l’ère Meiji a profondément inspiré les artistes européens et marqué l’histoire de l’art en France

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Médiathèque municipale 102 rue de l’atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

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English :

Today’s theme: Japonism, collectors and artists of the 19th century

Discover how Japan’s opening to the West during the Meiji era profoundly inspired European artists and shaped the history of art in France

L’événement Après-Midi Histoires d’Art Gramat a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Dordogne