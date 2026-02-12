Après midi jeux de société et conférence

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Journée conviviale ! 14h-18h30 jeux de société pour tous, buvette et planches gourmandes. 20h30 conférence captivante sur le barrage de Lavalette (enjeux, impacts, perspectives). Entrée libre (chapeau). Par Les Amis des Montfaucon de France.

.

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun day out! 2-6:30pm: board games for all, refreshments and gourmet platters. 8:30pm: captivating talk on the Lavalette dam (issues, impacts, prospects). Free admission (hats on). By Les Amis des Montfaucon de France.

L’événement Après midi jeux de société et conférence Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme