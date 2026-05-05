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Après-midi jeux (dès 4 ans) BFM du Vigenal Limoges

Après-midi jeux (dès 4 ans) BFM du Vigenal Limoges

Après-midi jeux (dès 4 ans) BFM du Vigenal Limoges samedi 23 mai 2026.

Lieu : BFM du Vigenal

Adresse : 5 Rue du Docteur Jacquet

Ville : 87100 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Limoges

Après-midi jeux (dès 4 ans)

BFM du Vigenal 5 Rue du Docteur Jacquet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Un rendez-vous à partager pour découvrir des jeux et le plaisir de jouer ensemble, dès 4 ans.   .

BFM du Vigenal 5 Rue du Docteur Jacquet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 15 

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English : Après-midi jeux (dès 4 ans)

L’événement Après-midi jeux (dès 4 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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