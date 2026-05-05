Après-midi jeux (dès 4 ans) BFM du Vigenal Limoges
Après-midi jeux (dès 4 ans) BFM du Vigenal Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Après-midi jeux (dès 4 ans)
BFM du Vigenal 5 Rue du Docteur Jacquet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Un rendez-vous à partager pour découvrir des jeux et le plaisir de jouer ensemble, dès 4 ans. .
BFM du Vigenal 5 Rue du Docteur Jacquet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 15
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English : Après-midi jeux (dès 4 ans)
L’événement Après-midi jeux (dès 4 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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