Après-midi jeux (dès 4 ans) BFM Beaubreuil Limoges

Limoges

Après-midi jeux (dès 4 ans)

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

À l’occasion de la semaine du jeu dans le réseau BFM, venez passer un moment convivial et jouer avec les équipes de la bibliothèque.

Inscriptions auprès des organisateurs. .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

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English : Après-midi jeux (dès 4 ans)

L’événement Après-midi jeux (dès 4 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole