Après-midi jeux (dès 4 ans) BFM Beaubreuil Limoges
Après-midi jeux (dès 4 ans) BFM Beaubreuil Limoges mercredi 27 mai 2026.
Limoges
Après-midi jeux (dès 4 ans)
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
À l’occasion de la semaine du jeu dans le réseau BFM, venez passer un moment convivial et jouer avec les équipes de la bibliothèque.
Inscriptions auprès des organisateurs. .
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60
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English : Après-midi jeux (dès 4 ans)
L’événement Après-midi jeux (dès 4 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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