Après-midi jeux sur le thème de l’art Micro Folie Guéret mercredi 8 juillet 2026.

Guéret

Après-midi jeux sur le thème de l’art

Micro Folie 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Venez en famille, seul, en couple, entre amis vous amuser et apprendre à regarder autrement. Mémory, puzzle, domino des animaux, qui est-ce géant, jeu de 7 familles, coloriages… A partir de 3 ans. .

Micro Folie 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

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English : Après-midi jeux sur le thème de l’art

L’événement Après-midi jeux sur le thème de l’art Guéret a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grand Guéret