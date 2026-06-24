Après-midi jeux sur le thème de l’art Micro Folie Guéret
Après-midi jeux sur le thème de l’art Micro Folie Guéret mercredi 8 juillet 2026.
Guéret
Après-midi jeux sur le thème de l’art
Micro Folie 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Venez en famille, seul, en couple, entre amis vous amuser et apprendre à regarder autrement. Mémory, puzzle, domino des animaux, qui est-ce géant, jeu de 7 familles, coloriages… A partir de 3 ans. .
Micro Folie 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
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English : Après-midi jeux sur le thème de l’art
L’événement Après-midi jeux sur le thème de l’art Guéret a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grand Guéret
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