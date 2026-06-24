L’art ça conte Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Guéret

L’art ça conte

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’œuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Cet été, venez découvrir les œuvres de Picasso, Van Gogh, Keith Haring et Vermeert ! .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : L’art ça conte

L’événement L’art ça conte Guéret a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grand Guéret