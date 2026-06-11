Après-midi jeux vidéo (8 ans et +) Médiathèque Virginia Woolf Paris
Après-midi jeux vidéo (8 ans et +) Médiathèque Virginia Woolf Paris jeudi 11 juin 2026.
Envie de jouer ? La médiathèque vous donne rendez-vous un mercredi par mois à partir de 8 ans entre amis ou en famille.
Mercredi 10 juin à 15h à la médiathèque Virginia Woolf
Après-midi jeux vidéo : venez explorer notre sélection de jeux vidéo lors d’une après-midi ouverte à tous les curieux.
Mercredi 14 octobre à 15h à la médiathèque Virginia Woolf
Après-midi jeux vidéo : venez explorer notre sélection de jeux vidéo lors d’une après-midi ouverte à tous les curieux.
Envie de compétition, de découverte et de nouvelles d’expériences vidéoludique ? Vos bibliothécaires sélectionnent chaque mois le meilleur de la PS5 et de la Switch 2.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T15:00:00+02:00_2026-10-14T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR
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