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AGENDA · Yssingeaux

Après-midi Jeux Yssingeaux

mercredi 15 juillet 2026 · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place Carnot
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Après-midi Jeux

Place Carnot Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Après-midi Jeux en extérieur Dès 3 ans
  .

Place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24 

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English :

Afternoon Outdoor Games Ages 3 and up

L’événement Après-midi Jeux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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