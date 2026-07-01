AGENDA · Yssingeaux
Après-midi Jeux Yssingeaux
mercredi 15 juillet 2026 · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Après-midi Jeux
Place Carnot Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Après-midi Jeux en extérieur Dès 3 ans
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Place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24
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English :
Afternoon Outdoor Games Ages 3 and up
L’événement Après-midi Jeux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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