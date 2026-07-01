Informations pratiques

Yssingeaux

Après-midi Jeux

Place Carnot Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Après-midi Jeux en extérieur Dès 3 ans

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Place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24

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English :

Afternoon Outdoor Games Ages 3 and up

L’événement Après-midi Jeux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire