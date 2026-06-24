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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Après-midi récréatif Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

jeudi 9 juillet 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Pôle Culturel
Adresse
35 avenue du Général d'Espeuilles
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Après-midi récréatif

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Après-midi récréatif
De 14h à 17h à la salle de conviviliaté du Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles .
Venez partager un moment convivial autour de jeux de cartes et de jeux de société (ne pas hésiter à en amener).
Participation 2€ par personne, collation offerte.
Infos cdfstho@gmail.com / 06 81 99 13 80.   .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 13 80  cdfstho@gmail.com

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English : Après-midi récréatif

L’événement Après-midi récréatif Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan

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