Après-midi récréatif Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Après-midi récréatif

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Après-midi récréatif

De 14h à 17h à la salle de conviviliaté du Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles .

Venez partager un moment convivial autour de jeux de cartes et de jeux de société (ne pas hésiter à en amener).

Participation 2€ par personne, collation offerte.

Infos cdfstho@gmail.com / 06 81 99 13 80. .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 13 80 cdfstho@gmail.com

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English : Après-midi récréatif

L’événement Après-midi récréatif Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan