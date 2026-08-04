Atelier Mandalas Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
mercredi 12 août 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Atelier Mandalas
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Pour petits et grands. au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles. De 15h à 16h. Un moment de détente, de créativité et de partage autour du coloriage. Gratuit. Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr / 03 86 30 87 34 .
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Atelier Mandalas
L’événement Atelier Mandalas Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan
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