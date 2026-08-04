UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Atelier Mandalas Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

mercredi 12 août 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains

Atelier Mandalas Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Pôle Culturel
Adresse
35 avenue du Général d'Espeuilles
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Honoré-les-Bains

Atelier Mandalas

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Pour petits et grands. au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles. De 15h à 16h. Un moment de détente, de créativité et de partage autour du coloriage. Gratuit. Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr / 03 86 30 87 34   .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34  mediatheque@sainthonorelesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Mandalas

L’événement Atelier Mandalas Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan

À voir aussi à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre)