Concert Tango Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
mardi 4 août 2026 · Salle Sidney Bechet · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Concert Tango
Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 20:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Concert Tango -À 18h à la salle Sidney Bechet, avenue du Dr Segard.
Avec le Quatuor Menguante (violon, contrebasse, piano, bandonéon). Entrée 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31. .
Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31
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English : Concert Tango
L’événement Concert Tango Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Rives du Morvan
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