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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Concert Tango Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

mardi 4 août 2026 · Salle Sidney Bechet · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Sidney Bechet
Adresse
Avenue du Docteur Segard
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Tango

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 20:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Concert Tango -À 18h à la salle Sidney Bechet, avenue du Dr Segard.
Avec le Quatuor Menguante (violon, contrebasse, piano, bandonéon). Entrée 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31.   .

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31 

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English : Concert Tango

L’événement Concert Tango Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Rives du Morvan

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