Concert Tango Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Tango

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 20:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Concert Tango -À 18h à la salle Sidney Bechet, avenue du Dr Segard.

Avec le Quatuor Menguante (violon, contrebasse, piano, bandonéon). Entrée 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31. .

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

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English : Concert Tango

L’événement Concert Tango Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Rives du Morvan