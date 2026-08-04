Exposition Voici un livre Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
vendredi 14 août 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Exposition Voici un livre
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Le Pôle Culturel de Saint-Honoré-les-Bains vous invite à une exposition retraçant la chaîne de fabrication d’un livre et des différents métiers qui s’y rapportent. Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Exposition Voici un livre
L’événement Exposition Voici un livre Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan
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