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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Concert Gospel Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

samedi 8 août 2026 · Salle Sidney Bechet · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle Sidney Bechet
Adresse
Avenue du Dr Segard
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Gospel

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Plus de 35 chanteuses et chanteurs en Master Classe pour un concert Gospel traditionnel à 17h à la salle Sidney Bechet. Direction Loïc GEFFRAY. Tarif 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31.   .

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31 

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English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan

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