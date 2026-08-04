Concert Gospel Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Gospel

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Plus de 35 chanteuses et chanteurs en Master Classe pour un concert Gospel traditionnel à 17h à la salle Sidney Bechet. Direction Loïc GEFFRAY. Tarif 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31. .

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan