Concert Gospel Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
samedi 8 août 2026 · Salle Sidney Bechet · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Concert Gospel
Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Plus de 35 chanteuses et chanteurs en Master Classe pour un concert Gospel traditionnel à 17h à la salle Sidney Bechet. Direction Loïc GEFFRAY. Tarif 10€. Réservation conseillée au 06 83 44 98 31. .
Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31
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English : Concert Gospel
L’événement Concert Gospel Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan
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