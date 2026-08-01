Après-midi récréative Esplanade Sourdille Givet
mercredi 12 août 2026 · Esplanade Sourdille · Givet
Informations pratiques
Givet
Après-midi récréative
Esplanade Sourdille Espace Le Manège Givet Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Au programme * Projection d’un dessin animé.* Un atelier bricolage. * Un goûter maison. Une belle occasion pour les enfants de s’amuser, de créer, de rire et de passer un agréable moment entre copains. Bon à savoir Animation pour les enfants de 4 à 12 ans. Le tarif de 5€ comprend la place de cinéma + un bricolage + un goûter. Paiement au cinéma le jour de de l’événement. Inscription obligatoire (au service enfance au 03 24 42 69 75) du mercredi 29 juillet au vendredi 7 août.
.
Esplanade Sourdille Espace Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 69 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the agenda: * A cartoon screening. * A craft workshop. * A homemade snack. A great opportunity for kids to have fun, get creative, laugh, and enjoy some quality time with friends. Good to know: Event for children ages 4 to 12. The 5? fee includes a movie ticket, a craft activity, and a snack. Payment is due at the movie theater on the day of the event. Registration is required (contact the Children’s Services Department at 03 24 42 69 75) from Wednesday, July 29, through Friday, August 7.
L’événement Après-midi récréative Givet a été mis à jour le 2026-07-29 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Givet (Ardennes)
- Les Apéros du Fort Charlemont Givet 15 août 2026
- Visite du Fort Condé Charlemont Givet 22 août 2026
- Découverte des chauves-souris Givet 29 août 2026
- Quand la nuit s’anime à la rencontre des chauves-souris Givet 29 août 2026
- La foire aux oignons Givet 11 novembre 2026