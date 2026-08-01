Après-midi récréative Esplanade Sourdille Givet

Informations pratiques

Givet

Après-midi récréative

Esplanade Sourdille Espace Le Manège Givet Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Au programme * Projection d’un dessin animé.* Un atelier bricolage. * Un goûter maison. Une belle occasion pour les enfants de s’amuser, de créer, de rire et de passer un agréable moment entre copains. Bon à savoir Animation pour les enfants de 4 à 12 ans. Le tarif de 5€ comprend la place de cinéma + un bricolage + un goûter. Paiement au cinéma le jour de de l’événement. Inscription obligatoire (au service enfance au 03 24 42 69 75) du mercredi 29 juillet au vendredi 7 août.

.

Esplanade Sourdille Espace Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 69 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the agenda: * A cartoon screening. * A craft workshop. * A homemade snack. A great opportunity for kids to have fun, get creative, laugh, and enjoy some quality time with friends. Good to know: Event for children ages 4 to 12. The 5? fee includes a movie ticket, a craft activity, and a snack. Payment is due at the movie theater on the day of the event. Registration is required (contact the Children’s Services Department at 03 24 42 69 75) from Wednesday, July 29, through Friday, August 7.

L’événement Après-midi récréative Givet a été mis à jour le 2026-07-29 par Ardennes Tourisme