Après-midi spécial géologie en famille Musée régional d’Auvergne Riom

Informations pratiques

Riom

Après-midi spécial géologie en famille

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– de 25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 15:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Un après-midi spécial géologie en famille

A partir de 6 ans

Enfants accompagnés d’un adulte

.

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Special Family Geology Afternoon

Ages 6 and up

Children must be accompanied by an adult

L’événement Après-midi spécial géologie en famille Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic