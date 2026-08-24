Après-midi spécial géologie en famille Musée régional d’Auvergne Riom
samedi 10 octobre 2026 · Musée régional d'Auvergne · Riom
Informations pratiques
Riom
Après-midi spécial géologie en famille
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
– de 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 15:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Un après-midi spécial géologie en famille
A partir de 6 ans
Enfants accompagnés d’un adulte
.
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
A Special Family Geology Afternoon
Ages 6 and up
Children must be accompanied by an adult
L’événement Après-midi spécial géologie en famille Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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