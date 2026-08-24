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AGENDA · Riom

Après-midi spécial géologie en famille Musée régional d’Auvergne Riom

samedi 10 octobre 2026 · Musée régional d'Auvergne · Riom

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée régional d'Auvergne
Adresse
10 bis rue Delille
Ville
63200 Riom
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
3 3 3 - de 25 ans

Riom

Après-midi spécial géologie en famille

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– de 25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 15:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Un après-midi spécial géologie en famille
A partir de 6 ans
Enfants accompagnés d’un adulte
  .

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53  accueil.musees@rlv.eu

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English :

A Special Family Geology Afternoon
Ages 6 and up
Children must be accompanied by an adult

L’événement Après-midi spécial géologie en famille Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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