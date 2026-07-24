AGENDA · Sainte-Menehould
Aqua flash chemin des Hazelles Sainte-Menehould
mercredi 19 août 2026 · chemin des Hazelles · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Aqua flash
chemin des Hazelles L’Aquarelle Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Tout public
A l’occasion de la journée mondiale de la photographie, l’Aquarelle vous prépare des animations surprises. .
chemin des Hazelles L’Aquarelle Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aqua flash
L’événement Aqua flash Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
À voir aussi à Sainte-Menehould (Marne)
- Exposition le bien être du soldat pendant la 1ère guerre mondiale office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould 4 septembre 2026
- Rendez-vous thé lecture Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 11 septembre 2026
- Atelier bouquet champêtre et couronne végétale office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould 12 septembre 2026
- Musée numérique la tapisserie de Bayeux Musée numérique Sainte-Menehould 15 septembre 2026
- Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux office de tourisme Sainte-Menehould 19 septembre 2026