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AGENDA · Sainte-Menehould

Aqua flash chemin des Hazelles Sainte-Menehould

mercredi 19 août 2026 · chemin des Hazelles · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
chemin des Hazelles
Adresse
L'Aquarelle
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif

Sainte-Menehould

Aqua flash

chemin des Hazelles L’Aquarelle Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Tout public
A l’occasion de la journée mondiale de la photographie, l’Aquarelle vous prépare des animations surprises.   .

chemin des Hazelles L’Aquarelle Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10 

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English : Aqua flash

L’événement Aqua flash Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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