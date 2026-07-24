Rendez-vous thé lecture Place du Général Leclerc Sainte-Menehould
vendredi 11 septembre 2026 · Place du Général Leclerc · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Rendez-vous thé lecture
Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:30:00
fin : 2026-10-09 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Tout public
Nouvelle formule La médiathèque vous propose un temps d’échange autour de la littérature en toute autonomie, toujours avec une boisson et des petites douceurs, pour un moment convivial où vous pourrez présenter votre dernière lecture préférée ! .
Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
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English : Rendez-vous thé lecture
L’événement Rendez-vous thé lecture Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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