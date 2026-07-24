Micro folie A vos pions, patrimoine local Micro Folie Sainte-Menehould

Informations pratiques

Sainte-Menehould

Micro folie A vos pions, patrimoine local

Micro Folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 15:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Tout public

Circino organise une chasse aux trésors dans 36 communes de la Marne. Chaque joueur reçoit 2 cartes Objectif et va devoir retrouver les 2 pastilles Objectif correspondantes. Il devra ensuite les rapporter à Circino, au centre du plateau. Le premier à y parvenir remporte la partie. .

Micro Folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

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English : Micro folie A vos pions, patrimoine local

L’événement Micro folie A vos pions, patrimoine local Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne