Micro folie A vos pions, patrimoine local Micro Folie Sainte-Menehould
mercredi 23 septembre 2026 · Micro Folie · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Micro folie A vos pions, patrimoine local
Micro Folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 15:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Tout public
Circino organise une chasse aux trésors dans 36 communes de la Marne. Chaque joueur reçoit 2 cartes Objectif et va devoir retrouver les 2 pastilles Objectif correspondantes. Il devra ensuite les rapporter à Circino, au centre du plateau. Le premier à y parvenir remporte la partie. .
Micro Folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
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English : Micro folie A vos pions, patrimoine local
L’événement Micro folie A vos pions, patrimoine local Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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