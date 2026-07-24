UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Menehould

Micro folie A vos pions, patrimoine local Micro Folie Sainte-Menehould

mercredi 23 septembre 2026 · Micro Folie · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Micro Folie
Adresse
15 place du Général Leclerc
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif

Sainte-Menehould

Micro folie A vos pions, patrimoine local

Micro Folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 15:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Tout public
Circino organise une chasse aux trésors dans 36 communes de la Marne. Chaque joueur reçoit 2 cartes Objectif et va devoir retrouver les 2 pastilles Objectif correspondantes. Il devra ensuite les rapporter à Circino, au centre du plateau. Le premier à y parvenir remporte la partie.   .

Micro Folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro folie A vos pions, patrimoine local

L’événement Micro folie A vos pions, patrimoine local Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

À voir aussi à Sainte-Menehould (Marne)