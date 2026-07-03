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AGENDA · Sainte-Menehould

Exposition le bien être du soldat pendant la 1ère guerre mondiale office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould

vendredi 4 septembre 2026 · office de tourisme couleurs d'Argonne · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
office de tourisme couleurs d'Argonne
Adresse
15 Place du Général Leclerc
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif

Sainte-Menehould

Exposition le bien être du soldat pendant la 1ère guerre mondiale

office de tourisme couleurs d’Argonne 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 09:00:00
fin : 2026-11-15 12:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Tout public
À l’occasion de la venue du Chœur de l’Armée française le 13 septembre, le musée, les sites 14-18 et l’office de tourisme vous invitent à découvrir une exposition dédiée au bien-être des soldats et au rôle de la musique pendant la Première Guerre mondiale.   .

office de tourisme couleurs d’Argonne 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83 

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English : Exposition le bien être du soldat pendant la 1ère guerre mondiale

L’événement Exposition le bien être du soldat pendant la 1ère guerre mondiale Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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