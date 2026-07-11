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AGENDA · Sainte-Menehould

Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux office de tourisme Sainte-Menehould

samedi 19 septembre 2026 · office de tourisme · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
office de tourisme
Adresse
15 Place du Général Leclerc
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif
9 9 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Sainte-Menehould

Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux

office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
A l’occasion de la 43 éme édition des journées du patrimoine, participez à une visite guidée nocturne de la ville offrant ainsi une expérience inédite.
Déambulez à la lueur des flambeaux, les rues de la ville de Sainte Ménehould, chargées d’histoire.
Découvrez la ville sous un angle nouveau ! Café offert à l’arrivée.   .

office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83 

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English : Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux

L’événement Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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