Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux office de tourisme Sainte-Menehould
samedi 19 septembre 2026 · office de tourisme · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux
office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
A l’occasion de la 43 éme édition des journées du patrimoine, participez à une visite guidée nocturne de la ville offrant ainsi une expérience inédite.
Déambulez à la lueur des flambeaux, les rues de la ville de Sainte Ménehould, chargées d’histoire.
Découvrez la ville sous un angle nouveau ! Café offert à l’arrivée. .
office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
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English : Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux
L’événement Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne