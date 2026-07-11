Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux office de tourisme Sainte-Menehould

Informations pratiques

Sainte-Menehould

Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux

office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

A l’occasion de la 43 éme édition des journées du patrimoine, participez à une visite guidée nocturne de la ville offrant ainsi une expérience inédite.

Déambulez à la lueur des flambeaux, les rues de la ville de Sainte Ménehould, chargées d’histoire.

Découvrez la ville sous un angle nouveau ! Café offert à l’arrivée. .

office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

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English : Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux

L’événement Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne