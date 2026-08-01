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AGENDA · Sainte-Menehould

Soirée en hauteur Sainte-Menehould

vendredi 21 août 2026 · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Parc Couleurs Aventure
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Sainte-Menehould

Soirée en hauteur

Parc Couleurs Aventure Sainte-Menehould Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Tout public
Soirée en hauteur au parc accrobranche possibilité de manger sur place, table à disposition, pique-nique tiré du sac. Prévoir une lampe frontale et une tenue de sport. Dernier départ à 22h.   .

Parc Couleurs Aventure Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10 

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English : Soirée en hauteur

L’événement Soirée en hauteur Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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