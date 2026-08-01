Informations pratiques

Sainte-Menehould

Soirée en hauteur

Parc Couleurs Aventure Sainte-Menehould Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Tout public

Soirée en hauteur au parc accrobranche possibilité de manger sur place, table à disposition, pique-nique tiré du sac. Prévoir une lampe frontale et une tenue de sport. Dernier départ à 22h. .

Parc Couleurs Aventure Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10

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English : Soirée en hauteur

L’événement Soirée en hauteur Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne