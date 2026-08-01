Soirée en hauteur Sainte-Menehould
vendredi 21 août 2026 · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Soirée en hauteur
Parc Couleurs Aventure Sainte-Menehould Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Tout public
Soirée en hauteur au parc accrobranche possibilité de manger sur place, table à disposition, pique-nique tiré du sac. Prévoir une lampe frontale et une tenue de sport. Dernier départ à 22h. .
Parc Couleurs Aventure Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10
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English : Soirée en hauteur
L’événement Soirée en hauteur Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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