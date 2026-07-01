Visite guidée Il était une fois Sainte-Ménehould OFFICE DE TOURISME Sainte-Menehould

Informations pratiques

Sainte-Menehould

Visite guidée Il était une fois Sainte-Ménehould

OFFICE DE TOURISME 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-26 2026-08-11

Tout public

Au cœur d’une nature verdoyante, Sainte-Ménehould, capitale de l’Argonne et fièrement labellisée Petite Cité de Caractère , vous ouvre ses portes et vous invite à la découverte. Laissez-vous séduire par son patrimoine d’exception du XVIIIᵉ siècle, son architecture élégante, ainsi que par les histoires et anecdotes qui ont façonné son identité au fil des siècles. .

OFFICE DE TOURISME 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

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English : Visite guidée Il était une fois Sainte-Ménehould

L’événement Visite guidée Il était une fois Sainte-Ménehould Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne