Visite guidée Il était une fois Sainte-Ménehould OFFICE DE TOURISME Sainte-Menehould
mardi 14 juillet 2026 · OFFICE DE TOURISME · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Visite guidée Il était une fois Sainte-Ménehould
OFFICE DE TOURISME 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-26 2026-08-11
Tout public
Au cœur d’une nature verdoyante, Sainte-Ménehould, capitale de l’Argonne et fièrement labellisée Petite Cité de Caractère , vous ouvre ses portes et vous invite à la découverte. Laissez-vous séduire par son patrimoine d’exception du XVIIIᵉ siècle, son architecture élégante, ainsi que par les histoires et anecdotes qui ont façonné son identité au fil des siècles. .
OFFICE DE TOURISME 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
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English : Visite guidée Il était une fois Sainte-Ménehould
L’événement Visite guidée Il était une fois Sainte-Ménehould Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne