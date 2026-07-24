Atelier bouquet champêtre et couronne végétale office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould
samedi 12 septembre 2026 · office de tourisme couleurs d'Argonne · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Atelier bouquet champêtre et couronne végétale
office de tourisme couleurs d’Argonne 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Tout public
Participez à un atelier créatif mêlant cueillette sur le chemin de l’allée des couleurs et confection d’un bouquet champêtre ou d’une couronne végétale.
Après une heure de récolte et deux heures de création, repartez avec votre réalisation artisanale pleine de charme.
Réservation obligatoire. .
office de tourisme couleurs d’Argonne 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
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English : Atelier bouquet champêtre et couronne végétale
L’événement Atelier bouquet champêtre et couronne végétale Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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