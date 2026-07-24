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AGENDA · Sainte-Menehould

Atelier bouquet champêtre et couronne végétale office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould

samedi 12 septembre 2026 · office de tourisme couleurs d'Argonne · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
office de tourisme couleurs d'Argonne
Adresse
15 place du Général Leclerc
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif
28 28 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Sainte-Menehould

Atelier bouquet champêtre et couronne végétale

office de tourisme couleurs d’Argonne 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Tout public
Participez à un atelier créatif mêlant cueillette sur le chemin de l’allée des couleurs et confection d’un bouquet champêtre ou d’une couronne végétale.
Après une heure de récolte et deux heures de création, repartez avec votre réalisation artisanale pleine de charme.
Réservation obligatoire.   .

office de tourisme couleurs d’Argonne 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83 

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English : Atelier bouquet champêtre et couronne végétale

L’événement Atelier bouquet champêtre et couronne végétale Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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