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AGENDA · Sainte-Menehould

Journée du patrimoine à la rencontre des ménéhildiens célèbres Sainte-Menehould

dimanche 20 septembre 2026 · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
église du Château
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif

Sainte-Menehould

Journée du patrimoine à la rencontre des ménéhildiens célèbres

église du Château Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, visite insolite du cimetière de l’église du Château et des ménéhildiens célèbres Beaurepaire, la famille Margaine, Viart Morel, Bazinet, Dupin (1er maire de Sainte-Ménehould) et à l’intérieur de l’église le sarcophage de Jean Barencel.
Visite commentée et gratuite organisée par l’association les Amis de l’Argonne et l’Office de tourisme Couleurs d’Argonne.   .

église du Château Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83 

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English : Journée du patrimoine à la rencontre des ménéhildiens célèbres

L’événement Journée du patrimoine à la rencontre des ménéhildiens célèbres Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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