Musée numérique la tapisserie de Bayeux Musée numérique Sainte-Menehould

Informations pratiques

Sainte-Menehould

Musée numérique la tapisserie de Bayeux

Musée numérique 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:00:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Tout public

Parlons ensemble d’art au cours d’un thé, d’un café (voire deux), dans le cadre exceptionnel du fonds ancien. À l’occasion de l’ouverture de l’exposition au British Museum de la Tapisserie de Bayeux, je vous propose d’échanger sur ce patrimoine d’une fragilité extrême son histoire, ce qu’elle nous raconte ainsi que les enjeux de son déplacement en Grande-Bretagne.

Inscription recommandée. .

Musée numérique 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée numérique la tapisserie de Bayeux

L’événement Musée numérique la tapisserie de Bayeux Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne