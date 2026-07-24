Musée numérique la tapisserie de Bayeux Musée numérique Sainte-Menehould
mardi 15 septembre 2026 · Musée numérique · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Musée numérique la tapisserie de Bayeux
Musée numérique 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Tout public
Parlons ensemble d’art au cours d’un thé, d’un café (voire deux), dans le cadre exceptionnel du fonds ancien. À l’occasion de l’ouverture de l’exposition au British Museum de la Tapisserie de Bayeux, je vous propose d’échanger sur ce patrimoine d’une fragilité extrême son histoire, ce qu’elle nous raconte ainsi que les enjeux de son déplacement en Grande-Bretagne.
Inscription recommandée. .
Musée numérique 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musée numérique la tapisserie de Bayeux
L’événement Musée numérique la tapisserie de Bayeux Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
À voir aussi à Sainte-Menehould (Marne)
- Aqua flash chemin des Hazelles Sainte-Menehould 19 août 2026
- Exposition le bien être du soldat pendant la 1ère guerre mondiale office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould 4 septembre 2026
- Rendez-vous thé lecture Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 11 septembre 2026
- Atelier bouquet champêtre et couronne végétale office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould 12 septembre 2026
- Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux office de tourisme Sainte-Menehould 19 septembre 2026