AQUA SUMMER PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault
AQUA SUMMER PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault vendredi 3 juillet 2026.
Châtellerault
AQUA SUMMER PARTY
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
**De 19h à 22h**
Buffet sur place
Animation Aqua Dance
Jeux gonflables
**Sur inscription** .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AQUA SUMMER PARTY
L’événement AQUA SUMMER PARTY Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026
- Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault 1 juillet 2026