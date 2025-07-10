AQUA SUMMER PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Châtellerault

AQUA SUMMER PARTY

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

**De 19h à 22h**

Buffet sur place

Animation Aqua Dance

Jeux gonflables

**Sur inscription** .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83

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English : AQUA SUMMER PARTY

L’événement AQUA SUMMER PARTY Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne