UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

AQUA SUMMER PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault

AQUA SUMMER PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault

AQUA SUMMER PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Centre aquatique La Piscine
Adresse
13 rue Aimé Rasseteau
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Châtellerault

AQUA SUMMER PARTY

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :
2026-07-03

**De 19h à 22h**
Buffet sur place
Animation Aqua Dance
Jeux gonflables

**Sur inscription**   .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AQUA SUMMER PARTY

L’événement AQUA SUMMER PARTY Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)