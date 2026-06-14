Aquafolie 2 Piscine Blomet PARIS
Aquafolie 2 Piscine Blomet PARIS mercredi 17 juin 2026.
Au programme
Une activité dynamique et accessible à tous pour :
- renforcer votre tonus musculaire
- améliorer votre condition physique
- profiter des bienfaits de l’eau en douceur
Informations pratiques
- Date : Mercredi 17 juin 2026
- Horaire : 12h30
- Lieu : Piscine Blomet
- Tarif : Gratuit
- Public : Ouvert à tous
N’hésitez pas à venir essayer, seul(e) ou accompagné(e) !
Envie de bouger, de vous tonifier et de prendre soin de votre santé dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous pour une séance gratuite d’aquagym !
Le mercredi 17 juin 2026
de 12h30 à 13h15
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T15:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T16:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T12:30:00+02:00_2026-06-17T13:15:00+02:00
Piscine Blomet 17, rue Blomet 75015 PARIS
+33147833505
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