Aquafolie 2 Piscine Blomet PARIS

Aquafolie 2 ; Crédits : Piscine Blomet / Ville de Paris

Au programme

Une activité dynamique et accessible à tous pour :

renforcer votre tonus musculaire

améliorer votre condition physique

profiter des bienfaits de l’eau en douceur

Informations pratiques

Date : Mercredi 17 juin 2026

Horaire : 12h30

Lieu : Piscine Blomet

Tarif : Gratuit

Public : Ouvert à tous

N’hésitez pas à venir essayer, seul(e) ou accompagné(e) !

Envie de bouger, de vous tonifier et de prendre soin de votre santé dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous pour une séance gratuite d’aquagym !

Le mercredi 17 juin 2026

de 12h30 à 13h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T15:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T16:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T12:30:00+02:00_2026-06-17T13:15:00+02:00

Piscine Blomet 17, rue Blomet 75015 PARIS

+33147833505



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