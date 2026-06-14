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Aquafolie 2 Piscine Blomet PARIS

Aquafolie 2 Piscine Blomet PARIS

Aquafolie 2 Piscine Blomet PARIS mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Piscine Blomet

Adresse : 17, rue Blomet

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Aquafolie 2 ; Crédits : Piscine Blomet / Ville de Paris

Au programme

Une activité dynamique et accessible à tous pour :

  • renforcer votre tonus musculaire
  • améliorer votre condition physique
  • profiter des bienfaits de l’eau en douceur

Informations pratiques

  • Date : Mercredi 17 juin 2026
  • Horaire : 12h30
  • Lieu : Piscine Blomet
  • Tarif : Gratuit
  • Public : Ouvert à tous

N’hésitez pas à venir essayer, seul(e) ou accompagné(e) !

Envie de bouger, de vous tonifier et de prendre soin de votre santé dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous pour une séance gratuite d’aquagym !
Le mercredi 17 juin 2026
de 12h30 à 13h15
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T15:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T16:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T12:30:00+02:00_2026-06-17T13:15:00+02:00

Piscine Blomet 17, rue Blomet  75015 PARIS
+33147833505


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