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Aquagym Piscine La plage Pontivy

Aquagym Piscine La plage Pontivy lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Piscine La plage

Adresse : Impasse de la Plage

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Pontivy

Aquagym

Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-06

Séances d’aquagym ouvertes à tous!
Tous les mardis à la piscine La Plage de Pontivy
Novice ou grand afictionados de l’aquagym n’hésitez pas à venir vous défouler avec nous tout l’été.
Réservation ou achat sur place   .

Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy 56300 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Aquagym Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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