Aquagym Piscine La plage Pontivy

Pontivy

Aquagym

Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Séances d’aquagym ouvertes à tous!

Tous les mardis à la piscine La Plage de Pontivy

Novice ou grand afictionados de l’aquagym n’hésitez pas à venir vous défouler avec nous tout l’été.

Réservation ou achat sur place .

Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Aquagym Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté