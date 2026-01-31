Aquagym Piscine La plage Pontivy
Aquagym Piscine La plage Pontivy lundi 6 juillet 2026.
Pontivy
Aquagym
Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
Séances d’aquagym ouvertes à tous!
Tous les mardis à la piscine La Plage de Pontivy
Novice ou grand afictionados de l’aquagym n’hésitez pas à venir vous défouler avec nous tout l’été.
Réservation ou achat sur place .
Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Aquagym Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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