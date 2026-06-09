Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier découverte autour du cuir L’échoppée belle Pontivy

Atelier découverte autour du cuir L’échoppée belle Pontivy samedi 20 juin 2026.

Lieu : L'échoppée belle

Adresse : 34 rue de Lourmel

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Pontivy

Atelier découverte autour du cuir

L’échoppée belle 34 rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Créez votre porte monnaie en cuir ! Vous aimez le cuir est vous avez envie de le travailler …. Rejoignez-moi pour un moment d’échange et de création lors de notre prochain
Atelier d ‘initiation au travail du cuir. Pendant cet atelier de 2h15 vous serez guidé(e) pas à pas dans la fabrication de votre porte monnaie. Choisissez votre cuir et découvrez les techniques artisanales, l’assemblage, la couture sellier, faire la pose de boutons pression, et les finitions . Apprivoisez les outils du maroquinier mis à disposition tel qu’une alène et une pince sellier en toute sécurité et repartez avec un porte monnaie entièrement fabriqué par vos soins !
Accessible aux débutants.   .

L’échoppée belle 34 rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier découverte autour du cuir Pontivy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)