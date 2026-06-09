Atelier découverte autour du cuir L’échoppée belle Pontivy
Atelier découverte autour du cuir L’échoppée belle Pontivy samedi 20 juin 2026.
Pontivy
Atelier découverte autour du cuir
L’échoppée belle 34 rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Créez votre porte monnaie en cuir ! Vous aimez le cuir est vous avez envie de le travailler …. Rejoignez-moi pour un moment d’échange et de création lors de notre prochain
Atelier d ‘initiation au travail du cuir. Pendant cet atelier de 2h15 vous serez guidé(e) pas à pas dans la fabrication de votre porte monnaie. Choisissez votre cuir et découvrez les techniques artisanales, l’assemblage, la couture sellier, faire la pose de boutons pression, et les finitions . Apprivoisez les outils du maroquinier mis à disposition tel qu’une alène et une pince sellier en toute sécurité et repartez avec un porte monnaie entièrement fabriqué par vos soins !
Accessible aux débutants. .
L’échoppée belle 34 rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Atelier découverte autour du cuir Pontivy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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