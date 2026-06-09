Atelier découverte autour du cuir L’échoppée belle Pontivy

Pontivy

Atelier découverte autour du cuir

L’échoppée belle 34 rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Créez votre porte monnaie en cuir ! Vous aimez le cuir est vous avez envie de le travailler …. Rejoignez-moi pour un moment d’échange et de création lors de notre prochain

Atelier d ‘initiation au travail du cuir. Pendant cet atelier de 2h15 vous serez guidé(e) pas à pas dans la fabrication de votre porte monnaie. Choisissez votre cuir et découvrez les techniques artisanales, l’assemblage, la couture sellier, faire la pose de boutons pression, et les finitions . Apprivoisez les outils du maroquinier mis à disposition tel qu’une alène et une pince sellier en toute sécurité et repartez avec un porte monnaie entièrement fabriqué par vos soins !

Accessible aux débutants. .

L’échoppée belle 34 rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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English :

L’événement Atelier découverte autour du cuir Pontivy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté