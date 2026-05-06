Fête de la Musique 2026 Pontivy
Fête de la Musique 2026 Pontivy samedi 20 juin 2026.
Pontivy
Fête de la Musique 2026
Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir des musiciens amateurs du territoire, des concerts, déambulations et ateliers d’initiation
Médiathèque
10h30 12h Café musiques
Venez échanger sur vos découvertes musicales, ambiance passionnée et décontract’ assuré !
Entrée libre
Place du Martray
15h 16h Tokata’porte
Chanson française
16h30 17h30 Spin-Off
Rock reprise des classiques , années 60-70-80-90-00
18h 19h Conservatoire de Musique et de Danse
Musique actuelle
19h15 19h45 Fanfare Usine à canards
20h 21h Fanfare Usine à canards
21h15 21h45 Turok Eddie
Musique moderne
Festive/RAP
22h15 23h30 Conservatoire de Musique et de Danse
Musique actuelle
Rue Nationale
12h 15h La Grande Table UCIAP
15h30 16h30 Fanfare Usine à canards et élèves CHAM et Orchestres à l’école
15h30 18h30 Balade Vélo-remoque pour les enfants
avec Botox le Clown
16h30 17h30
Bruno Boland
Solo musical
18h30 19h Batucada avec l’école Paul Langevin
Danses et chants
Place Anne de Bretagne en déambulation aussi dans la rue Nationale
17h30 18h30 Kerlenn Pondi
Musique bretonne
19h 20h Batuca’Pondi
Percussions Brésiliennes
20h 21h30 Compagnie Anime tes rêves Déambulation Espiègleries
Echasses et bulles géantes
21h 22h
Batuca’Pondi
Percussions Brésiliennes
Rue Lorois
16h15 16h30 Carmen
Petit orchestre et danse classique
Place de Lourmel
15h 16h Musique à Corps et à Chœur
Petit orchestre et danse classique
16h30 17h30 Team Buffalo
Folk acoustique
18h 19h Les Gaillards d’avant
Chant marins
19h30 20h30 Stella Si
Reprises chansons francophones guitare-voix
21h 21h30 Earthsky Electronica
22h 23h Diatos de la Cambuse
Chants bretons à danser Théâtre des Halles en intérieur
14h 15h Répétition Fanfare et élèves Cham
15h 16h Petit orchestre éphémère avec les parents
Viens tester un instrument !
16h 18h Orchestre à vents éphémère
Viens tester un instrument !
Chapelle St-Ivy
14h 15h Musique de chambre
15h 16h Chœurs enfants
Le Rivoli
12h 14h Mark Keen
Le Grenier à Bières
À partir de 15h Blind test et quizz
18h 19h30 Pondi Ceili Band
Session irlandaise
20h 21h30 Karmansonic
Cover pop/rock
22h 23h30 Zéro Héros
Punk rock
À partir de 23h30 Blind test et quizz
Dartrad
20h Morvan Leray
22h Les doigts du cru
Le café de la bourse
22h 00h Pondi Swing
Et d’autres animations dans les autres bars et restaurants de Pontivy comme LE ZE BAR, LE CENTRALE, LE CODE BAR, … .
Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la Musique 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Balade en Toue Rue de la Fontaine Pontivy 27 mai 2026
- Saison culturelle 2025/2026 J’ai deux amours Rue du général de Gaulle Pontivy 28 mai 2026
- Fest-noz avec le groupe diskar Pontivy 29 mai 2026
- 25 ans de la Maison Pour Tous Maison Pour Tous Pontivy 29 mai 2026
- On (Re)Badine avec l’Amour Théâtre des Halles Pontivy 30 mai 2026