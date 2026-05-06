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Fête de la Musique 2026 Pontivy

Fête de la Musique 2026 Pontivy samedi 20 juin 2026.

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Pontivy

Fête de la Musique 2026

Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez découvrir des musiciens amateurs du territoire, des concerts, déambulations et ateliers d’initiation
Médiathèque

10h30 12h Café musiques
Venez échanger sur vos découvertes musicales, ambiance passionnée et décontract’ assuré !
Entrée libre
Place du Martray

15h 16h Tokata’porte
Chanson française

16h30 17h30 Spin-Off
Rock reprise des classiques , années 60-70-80-90-00

18h 19h Conservatoire de Musique et de Danse
Musique actuelle

19h15 19h45 Fanfare Usine à canards

20h 21h Fanfare Usine à canards

21h15 21h45 Turok Eddie
Musique moderne
Festive/RAP

22h15 23h30 Conservatoire de Musique et de Danse
Musique actuelle
Rue Nationale

12h 15h La Grande Table UCIAP

15h30 16h30 Fanfare Usine à canards et élèves CHAM et Orchestres à l’école

15h30 18h30 Balade Vélo-remoque pour les enfants
avec Botox le Clown

16h30 17h30
Bruno Boland
Solo musical

18h30 19h Batucada avec l’école Paul Langevin
Danses et chants
Place Anne de Bretagne en déambulation aussi dans la rue Nationale

17h30 18h30 Kerlenn Pondi
Musique bretonne

19h 20h Batuca’Pondi
Percussions Brésiliennes

20h 21h30 Compagnie Anime tes rêves Déambulation Espiègleries
Echasses et bulles géantes

21h 22h
Batuca’Pondi
Percussions Brésiliennes
Rue Lorois

16h15 16h30 Carmen
Petit orchestre et danse classique
Place de Lourmel

15h 16h Musique à Corps et à Chœur
Petit orchestre et danse classique

16h30 17h30 Team Buffalo
Folk acoustique

18h 19h Les Gaillards d’avant
Chant marins

19h30 20h30 Stella Si
Reprises chansons francophones guitare-voix

21h 21h30 Earthsky Electronica

22h 23h Diatos de la Cambuse
Chants bretons à danser Théâtre des Halles en intérieur

14h 15h Répétition Fanfare et élèves Cham

15h 16h Petit orchestre éphémère avec les parents
Viens tester un instrument !

16h 18h Orchestre à vents éphémère
Viens tester un instrument !
Chapelle St-Ivy

14h 15h Musique de chambre

15h 16h Chœurs enfants

Le Rivoli
12h 14h Mark Keen

Le Grenier à Bières
À partir de 15h Blind test et quizz
18h 19h30 Pondi Ceili Band
Session irlandaise
20h 21h30 Karmansonic
Cover pop/rock
22h 23h30 Zéro Héros
Punk rock
À partir de 23h30 Blind test et quizz

Dartrad
20h Morvan Leray
22h Les doigts du cru

Le café de la bourse
22h 00h Pondi Swing

Et d’autres animations dans les autres bars et restaurants de Pontivy comme LE ZE BAR, LE CENTRALE, LE CODE BAR, …   .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la Musique 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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