Pontivy

Fête de la Musique 2026

Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir des musiciens amateurs du territoire, des concerts, déambulations et ateliers d’initiation

Médiathèque

10h30 12h Café musiques

Venez échanger sur vos découvertes musicales, ambiance passionnée et décontract’ assuré !

Entrée libre

Place du Martray

15h 16h Tokata’porte

Chanson française

16h30 17h30 Spin-Off

Rock reprise des classiques , années 60-70-80-90-00

18h 19h Conservatoire de Musique et de Danse

Musique actuelle

19h15 19h45 Fanfare Usine à canards

20h 21h Fanfare Usine à canards

21h15 21h45 Turok Eddie

Musique moderne

Festive/RAP

22h15 23h30 Conservatoire de Musique et de Danse

Musique actuelle

Rue Nationale

12h 15h La Grande Table UCIAP

15h30 16h30 Fanfare Usine à canards et élèves CHAM et Orchestres à l’école

15h30 18h30 Balade Vélo-remoque pour les enfants

avec Botox le Clown

16h30 17h30

Bruno Boland

Solo musical

18h30 19h Batucada avec l’école Paul Langevin

Danses et chants

Place Anne de Bretagne en déambulation aussi dans la rue Nationale

17h30 18h30 Kerlenn Pondi

Musique bretonne

19h 20h Batuca’Pondi

Percussions Brésiliennes

20h 21h30 Compagnie Anime tes rêves Déambulation Espiègleries

Echasses et bulles géantes

21h 22h

Batuca’Pondi

Percussions Brésiliennes

Rue Lorois

16h15 16h30 Carmen

Petit orchestre et danse classique

Place de Lourmel

15h 16h Musique à Corps et à Chœur

Petit orchestre et danse classique

16h30 17h30 Team Buffalo

Folk acoustique

18h 19h Les Gaillards d’avant

Chant marins

19h30 20h30 Stella Si

Reprises chansons francophones guitare-voix

21h 21h30 Earthsky Electronica

22h 23h Diatos de la Cambuse

Chants bretons à danser Théâtre des Halles en intérieur

14h 15h Répétition Fanfare et élèves Cham

15h 16h Petit orchestre éphémère avec les parents

Viens tester un instrument !

16h 18h Orchestre à vents éphémère

Viens tester un instrument !

Chapelle St-Ivy

14h 15h Musique de chambre

15h 16h Chœurs enfants

Le Rivoli

12h 14h Mark Keen

Le Grenier à Bières

À partir de 15h Blind test et quizz

18h 19h30 Pondi Ceili Band

Session irlandaise

20h 21h30 Karmansonic

Cover pop/rock

22h 23h30 Zéro Héros

Punk rock

À partir de 23h30 Blind test et quizz

Dartrad

20h Morvan Leray

22h Les doigts du cru

Le café de la bourse

22h 00h Pondi Swing

Et d’autres animations dans les autres bars et restaurants de Pontivy comme LE ZE BAR, LE CENTRALE, LE CODE BAR, … .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fête de la Musique 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté