Pontivy

Fest-noz avec le groupe diskar

6 quai Plessis Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Pour ses 25 ans la Maison pour Tous de Pontivy vous invite à un Fest-Noz avec le groupe Diskar. Restauration galette saucisse et buvette sur place. .

6 quai Plessis Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 87 68

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English :

L’événement Fest-noz avec le groupe diskar Pontivy a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté