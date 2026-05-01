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Fest-noz avec le groupe diskar Pontivy

Fest-noz avec le groupe diskar Pontivy vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 6 quai Plessis

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Pontivy

Fest-noz avec le groupe diskar

6 quai Plessis Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Pour ses 25 ans la Maison pour Tous de Pontivy vous invite à un Fest-Noz avec le groupe Diskar. Restauration galette saucisse et buvette sur place.   .

6 quai Plessis Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 87 68 

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English :

L’événement Fest-noz avec le groupe diskar Pontivy a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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