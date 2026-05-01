Fest-noz avec le groupe diskar Pontivy
Fest-noz avec le groupe diskar Pontivy vendredi 29 mai 2026.
Pontivy
Fest-noz avec le groupe diskar
6 quai Plessis Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Pour ses 25 ans la Maison pour Tous de Pontivy vous invite à un Fest-Noz avec le groupe Diskar. Restauration galette saucisse et buvette sur place. .
6 quai Plessis Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 87 68
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English :
L’événement Fest-noz avec le groupe diskar Pontivy a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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