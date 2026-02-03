Aquarelle et peinture végétale Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Aquarelle et peinture végétale

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

Date(s) :

2026-03-11

En partenariat avec le Service Éducation à l’Environnement Cœur de Loire.

La nature a décidément des ressources insoupçonnées ! Si elle offre indubitablement aux artistes une source d’inspiration inépuisable par ses côtés pittoresques (littéralement qui peut être peint ), elle fournit également, on le sait moins, la matière et les outils d’expression. Le papier ou la toile ne proviennent-ils pas du bois et du lin ? Les pigments ne sont-ils pas issus d’éléments naturels comme les végétaux ou les minéraux ? Que dire des huiles, gommes arabiques ou laques ? Partant de ce constat, le musée de la Loire et le Service Éducation à l’Environnement vous proposent de remonter aux sources de l’Art et de vous rapprocher ainsi concrètement de la nature.

Le Musée de la Loire vous fera donc découvrir la fabrication du papier et des couleurs, puis l’aquarelle, tandis que le Service Éducation à l’Environnement vous invitera à puiser dans la nature même les matériaux de votre propre création artistique. Lors d’une balade au bord de l’eau, vous vous initierez ainsi à la magie des plantes tinctoriales genêts, millepertuis, chélidoines, mais aussi saules, érables, aulnes, ou encore lichens, révèleront leurs secrets et vous procureront une grande diversité d’encres végétales.

Une animation riche en couleurs, qui vous conduira du musée à la nature et de la nature à la création artistique ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

English : Aquarelle et peinture végétale

