Aquarelles et pastels secs Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Aquarelles et pastels secs

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

Début : Lundi 2026-08-01

fin : 2026-09-26

2026-08-01

Par Elisabeth Facino. Vernissage le 07 août à 18h en présence de l’artiste.

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

English :

By Elisabeth Facino. Opening on August 07 at 6pm in the artist’s presence.

