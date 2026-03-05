Aquarelles et pastels secs Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Aquarelles et pastels secs Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon samedi 1 août 2026.
Aquarelles et pastels secs
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-01
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-08-01
Par Elisabeth Facino. Vernissage le 07 août à 18h en présence de l’artiste.
.
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Elisabeth Facino. Opening on August 07 at 6pm in the artist’s presence.
L’événement Aquarelles et pastels secs Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon